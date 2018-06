Atp traccia il bilancio dei primi due mesi del nuovo servizio giornaliero sulla linea 82 Santa Margherita-Portofino, partito il 26 marzo 2018 con una corsa ogni 15 minuti per un totale di 55 corse al giorno di andata e ritorno, destinate a diventare 67 a partire dal prossimo 1 luglio.

Calcolando i due mesi di attività di aprile e maggio, il numero di passeggeri trasportati ha raggiunto quota 80 mila. La media è superiore ai 1.300 passeggeri al giorno, a conferma del gradimento da parte dei turisti e residenti. La tariffa, come è noto, è di 3 euro per la sola andata e di 5 euro per l’andata e ritorno, titoli che se acquistati a bordo aumentano di 1 euro. Per quanto riguarda l’attività anti evasione, nel corso dei due mesi sono state compiute oltre 40 azioni mirate da parte del personale addetto al servizio di verifica titoli di viaggio.

«Ovviamente il titolo di viaggio giornaliero e settimanale, così come gli abbonamenti multi corsa e quelli di libera circolazione mensili e annuali possono essere utilizzati sulla linea 82», dice Andrea Geminiani, responsabile amministrativo di Atp Esercizio. La linea turistica del Tigullio si conferma come una delle più frequentate a livello nazionale: «Abbiamo avuto anche riscontri favorevoli rispetto al servizio, che viene svolto con mezzi Euro 6 di ultima generazione – dichiara Enzo Sivori, presidente Atp Esercizio – la linea 82 di Portofino lavora a pieno regime e per questo in passato non è riuscita a soddisfare le richieste. Con le novità che abbiamo introdotto in collaborazione con i Comuni abbiamo colpito nel segno».

L’attuale orario sarà mantenuto fino al termine del mese corrente. Poi, dal primo di luglio, verranno inserite altre 24 corse, 12 per l’andata e 12 per il ritorno, rafforzando ulteriormente il servizio sino al 31 agosto prossimo. Come spiega Roberto Rolandelli, direttore operativo di Atp Esercizio: «Si rafforzeranno soprattutto le corse della sera e della notte, con un’ultima partenza da Portofino fissata per l’1,30».

Intanto Atp informa che martedì 5, mercoledì 6 e giovedì 7 giugno la biglietteria di Santa Margherita Ligure resterà chiusa al pubblico per permettere il completamento dei lavori necessari ad accorpare la biglietteria Atp all’ufficio turistico. A questo modo si potrà dare una copertura serale al servizio di vendita dei ticket. Nelle tre giornate di chiusura gli utenti potranno acquistare i titoli di viaggio all’emettitrice automatica oppure presso le seguenti rivendite: edicola piazza Vittorio Veneto, tabacchiera centrale di largo Giusti, edicola chiosco di piazza Caprera. Negli stessi giorni, la biglietteria di Rapallo osserverà il seguente orario di apertura al pubblico: dalle 7 alle 19.