Sveglie che suonano prima in caso di traffico, scarpe da ginnastica che trasmettono tempi, velocità e distanza per gareggiare in tempo reale con persone dall’altra parte del globo, vasetti delle medicine che avvisano i familiari se ci si dimentica di prendere il farmaco. Tutti gli oggetti possono acquisire un ruolo attivo grazie al collegamento alla rete, non soltanto a livello domestico, ma anche aziendale.

L’estensione di Internet al mondo degli oggetti e dei luoghi concreti è ormai realtà per molti privati e aziende. Ma quali sono gli sviluppi che dobbiamo aspettarci e le potenzialità economiche dell’Internet delle cose per la nostra attività commerciale?

Se ne parla lunedì 25 giugno, alle 8 nella sala Gialla nella sede di via Garibaldi 4 della Camera di Commercio di Genova: dopo una breve colazione a base di caffè, cornetti e focaccia ci sarà un approfondimento di mezz’ora sull’Internet of Things. Si replica il 29 giugno, alle 18 nello stesso posto, in versione aperitivo con spritz e focaccia.

L’appuntamento è al completo ma chi è interessato ad assistere a un’eventuale replica può inviare una mail a pid@ge.camcom.it oppure chiamare lo 010/2704262.

L’ultimo appuntamento del primo ciclo di Pidcaffè e Aperipid si terrà il 4 luglio alle 18 (versione colazione il 6 luglio alle 8) con i Big Data. Si riprenderà in autunno con gli approfondimenti sulle altre tecnologie abilitanti.