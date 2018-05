Al via sabato 19 e domenica 20 maggio l’undicesima edizione di Yacht&Garden, la mostra-mercato di fiori e piante del giardino mediterraneo, che si svolgerà a Marina Genova dalle 10 alle 19.

Tra gli appuntamenti nazionali più importanti e attesi del settore, con oltre 130 espositori provenienti da tutta Italia e circa diecimila visitatori nel 2017, Yacht & Garden offre l’opportunità di coniugare la passione per il mare e quella per il verde.

Passeggiando tra i moli, le banchine e le imbarcazioni ormeggiate in Marina, sarà possibile ammirare e acquistare, essenze e fiori adatti al giardino mediterraneo, ma anche antiquariato da interni ed esterni, vasi e cesteria, tessuti e decorazioni, accessori, fino a dipinti, stampe, libri, mieli e sciroppi e prodotti di bellezza naturali.

Un’edizione ancora più ricca, con espositori qualificati, incontri con esperti ed eventi collaterali, organizzati in collaborazione con importanti partner e istituzioni, per diffondere la cultura del verde attraverso l’arte, tra musica, danza, teatro itinerante, pittura, scultura e decorazione.

Per tutta la durata della manifestazione, in passeggiata, Yacht&Garden propone incontri con vivaisti specializzati, mirati ad approfondire in particolare la conoscenza di piante aromatiche, bonsai, piante grasse e tillandsie, frutta e agrumi antichi, fiori come rose, peonie orchidee, scoprendone l’impiego, la cura e le tecniche di coltivazione.

L’ingresso alla manifestazione, il parcheggio e la partecipazione agli eventi collaterali sono gratuiti. Il programma completo è disponibile online sul sito www.yachtandgarden.it