Yacht&Garden, mostra-mercato dedicata a fiori e piante del giardino mediterraneo, torna a Marina Genova sabato 19 e domenica 20 maggio 2018 con oltre cento espositori provenienti da tutta Italia.

Sono in programma incontri con esperti del verde, artigianato di qualità sul tema dei fiori e del giardino, prodotti naturali, laboratori per i più piccini e un ricco programma di eventi collaterali che declinano la passione della natura attraverso l’arte, in collaborazione con istituzioni culturali.

Yacht & Garden offre l’opportunità di coniugare due grandi passioni: il mare e il verde. Passeggiando tra i moli, le banchine e le imbarcazioni ormeggiate in Marina, sarà possibile ammirare e acquistare, da qualificati vivaisti, essenze e fiori adatti al giardino mediterraneo: piante annuali, biennali e perenni fiorite, alberi e arbusti da bacca, piante cactacee e succulente, piante aromatiche e officinali, piante da frutto e da orto, agrumi e piccoli frutti, senza dimenticare particolarità come frutti antichi o sementi rare.

Sul tema del giardino e della natura, Yacht&Garden propone inoltre antiquariato da interni ed esterni, vasi e cesteria, tessuti e decorazioni, borse e cappelli, gioielleria e bigiotteria, dipinti e stampe, libri e riviste, mieli e sciroppi, profumi e prodotti di bellezza naturali.

Sempre più ricco il programma di eventi collaterali volti a diffondere e a valorizzare la “cultura del verde”, in collaborazione con partner e istituzioni.

Giunta alla sua undicesima edizione, Yacht & Garden è diventata tra gli appuntamenti nazionali più importanti e attesi del settore, con oltre diecimila visitatori nel 2017. «Yacht&Garden – precisa Daniela Cavallaro, curatrice della manifestazione – non solo è tra le più importanti mostre-mercato italiane del settore, grazie alla qualità dei vivaisti che partecipano – evidenzia ma è diventata anche un atteso punto di incontro tra visitatori, artisti, associazioni e professionisti del verde, tutti accomunati dalla passione per il giardino e la natura. L’undicesima edizione è ancora più ricca rispetto agli anni precedenti: cresce il numero degli espositori qualificati, aumentano gli incontri con esperti, sempre più coinvolgenti gli eventi collaterali tesi a diffondere la cultura del verde attraverso l’arte, musica, danza, pittura, scultura, decorazione, scrittura, e la promozione dell’incredibile patrimonio di parchi e giardini italiani»

«Anche quest’anno – dichiara Giuseppe Pappalardo, amministratore delegato di Società Sviluppo Porti srl, società di gestione di Marina Genova, che organizza Yacht&Garden a guidare i nostri eventi è la grande attenzione alla qualità– Sempre più il nostro Marina si caratterizza per essere un vero resortin città, luogo di incontro vivo e accogliente e portale di accesso alle eccellenze del territorio»

L’ingresso alla manifestazione, il parcheggio e la partecipazione agli eventi collaterali sono gratuiti.

Il programma completo (in allegato) è disponibile online sul sito www.yachtandgarden.it