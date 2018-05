Ha vinto tre mesi di incubazione in Wylab Igloo, la startup che ha vinto il contest “You dream, we believe” dedicato a idee di business innovative del settore energetico e lanciato da Illumia, operatore attivo nella vendita di energia elettrica e gas su tutto il territorio nazionale.

I tre mesi nell’incubatore di Chiavari includono i servizi di tutorship, consulenza strategica (business development, business model, business plan), supporto allo sviluppo del business, al fund raising e nei rapporti con le banche. Igloo, inoltre, avrà la possibilità di entrare a collaborare con la stessa società.

Igloo è una lampada da tavolo che assume diversi colori rispetto ai consumi rilevati all’interno dell’ambiente domestico. L’obbiettivo è comunicare con la luce i consumi elettrici della casa, qualcosa che risulta non essere tangibile e difficilmente comunicabile. Con questo oggetto l’utente sarà in grado di comprendere i consumi grazie ai vari colori e, aspetto ancora più importante, riuscirà a responsabilizzarsi consumando meno.

«Sono state due giornate di grande crescita per i ragazzi – dice Vittoria Gozzi, ceo di Wylab – non è stato facile scegliere perché in gioco c’erano idee brillanti che testimoniano la vitalità del nostro Paese in un settore come quello dell’energia in costante evoluzione e innovazione. Adesso comincia la fase due, quella più complicata e stimolante: sono certa che il know-how di Wylab e Illumia saprà rendere fruttuoso il percorso appena iniziato e concreto il sogno della startup vincitrice».