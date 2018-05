Il Comune di Varese Ligure e il Biodistretto della Val di Vara uniscono le forze in un appuntamento unico nel suo genere: Valle Bio Festival. Appuntamento sabato 2 e domenica 3 giugno a Varese Ligure per le vie e le piazze del paese. «Una vera è propria festa del territorio, in un panorama che spesso confonde nell’espressione biologico un’immagine non definita − spiega Alessandro Triantafyllidis, presidente Biodistretto Val di Vara − Vogliamo dare un volto e una storia al biologico, far conoscere le persone che stanno dietro ai prodotti presentati, dare un volto a chi produce per rendere più personale il rapporto tra i prodotti biologici di territorio e il pubblico in generale».

La “prima” di un evento che vuole crescere con le aziende agricole bio della Liguria e di altre zone d’Italia e l’area Slow food, con i seminari per il pubblico ma anche per le aziende agricole, i laboratori per i bambini che approcceranno al mondo bio, la mostra del bestiame, particolarmente ricca ed estesa anche ai cavalli, al cabaret con i nomi che arrivano da Zelig, dj set la sera. Non mancheranno degustazioni in piazza, menu biologici nei ristoranti e il mercato bio.