Un individuo di Vespa orientalis, specie aliena e potenzialmente pericolosa per le api e la biodiversità, è stata trovata da Andrea Valle, impiegato rimorchiatore del porto di Genova, apicoltore hobbista associato ad Alpa miele (Associazione ligure produttori apistici miele).

Le fotografie, scattate domenica 13 maggio sono state immediatamente inviate ai ricercatori e agli entomologi impegnati nei progetti Life Stopvespa e Stopvelutina, che hanno confermato il primo riconoscimento effettuato da parte dei tecnici apistici di Alpa Miele.

La Vespa orientalis non deve essere confusa con il noto calabrone asiatico Vespa velutina, una specie esotica invasiva che si sta diffondendo in Europa dal 2004 e in Italia dal 2012, predatrice di api e in grado di provocare ingenti danni all’apicoltura e alla biodiversità.

Vespa orientalis, diffusa in Asia, Medio Oriente, Nord Africa e Sud Est Europeo, è una specie presente in modo naturale nell’Italia meridionale, come in Sicilia, dove è in grado di provocare molti danni a carico dell’apicoltura, in particolare nel palermitano e nel trapanese.

Come per gli altri calabroni, la Vespa orientalis è in grado di essere trasportata in modo passivo dall’uomo, grazie alla movimentazione di merci e di materiale di vario genere, e questo sistema è probabilmente alla base della segnalazione di Genova e di alcune precedenti segnalazioni nel Lazio e a Valencia (Spagna).

Porti e aree di transito merci sono dei punti d’ingresso preferenziali per le specie esotiche, e l’istituzione di sistemi di sorveglianza e di rapido intervento è fondamentale per prevenirne e controllarne la diffusione.

“Il sistema sviluppato in Liguria contro la Vespa velutina – si legge nella nota di Alpa miele – che prevede lo sviluppo di campagne informative e sistemi di monitoraggio e controllo con la collaborazione anche della Regione Liguria nella figura dell’assessore Stefano Mai, ha quindi permesso di intercettare ed identificare rapidamente l’arrivo di Vespa orientalis”.

La speranza dell’associazione è che si tratti di un individuo isolato e che non sia avvenuta nidificazione, ma si consiglia e richiede alle persone di installare bottiglie trappola come effettuato per la Vespa velutina, per monitorarne l’eventuale presenza, prestando particolarmente attenzione ad individui sospetti.

A un occhio poco allenato i calabroni e le vespe possono sembrare tutte uguali, ma hanno caratteristiche precise che le distinguono; per aiutare l’identificazione, è necessario fotografare gli esemplari ed eventualmente conservarli in freezer per successive verifiche da parte degli studiosi.

Riferimenti per le segnalazioni in Liguria:

800 445445 (Numero verde) – 335 6673358 (Life Stopvespa)