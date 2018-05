Dai 1.862 euro di Sant’Olcese ai 6.539 euro al mese di Porto Venere. Quant’è il potenziale di guadagno per i proprietari che mettono in affitto la seconda casa. Sono le cifre calcolate dal sito HomeAway in base ai propri utenti.

Secondo i dati interni HomeAway, La Spezia può generare un guadagno stimato (dal 29 aprile al 31 agosto) di 3.036 euro al mese per una proprietà in città; sempre sul Golfo dei Poeti, si va da Lerici (3.141 euro) a Levanto (2.701 euro). Più alta la stima per le Cinque Terre (4.027 euro).

Anche in provincia di Genova le stime sono molto varie: nel capoluogo si arriva a circa 2.155 euro al mese; la costa offre opportunità di rilievo a Camogli (3.140 euro al mese), Santa Margherita Ligure (4.067 euro), Rapallo (3.427 euro), Sestri Levante (2.824 euro) e Moneglia (1.948 euro).

Nella riviera di Ponente, una casa in affitto a Imperia può generare 2.401 euro al mese, mentre a Sanremo si arriva a 2.794 euro. L’area di Savona vede località come Alassio e Finale Ligure con cifre che si attestano rispettivamente sui 3.118 euro e 2.641 euro al mese.