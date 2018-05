Rolli Days: in Carige la mostra “Genova crocevia della moda”

“Genova crocevia della moda.Tessuti preziosi ed abiti aristocratici dell’800” è la mostra che Banca Carige, insieme al Museo della Moda e del Profumo Daphné di Sanremo, apre alla città per i Rolli Days (19-20 maggio, leggi qui il nostro articolo).

In esposizione, per la prima volta in una sede bancaria, troviamo i preziosi capi di haute couture del XIX secolo provenienti dal Museo di Sanremo, da oltre due secoli città della moda e del turismo internazionale. Gli abiti indossati dalle élite cittadine dell’epoca riportano il visitatore nel mondo dell’eleganza e del lusso di un periodo che ha rappresentato un nuovo Rinascimento per Genova, nuova capitale industriale e mercantile dell’Italia unita.

Oltre all’alta sartoria d’antan la mostra comprende anche complementi di abbigliamento originali che ricostruiscono quella che era una vera e propria arte del vestire: dalle crinoline alle più moderne e comode tournure, dai particolarissimi e complicati bauli da viaggio alla singolare biancheria intima, a una selezione di antiche stoffe e tessuti.

Dalle sfarzose mise degli anni Venti fino all’ariosa eleganza della Belle Époque, i rarissimi capi e gli altrettanto singolari accessori provenienti dal Museo Daphné – situato non a caso in un antico palazzo, residenza rivierasca dei Duchi di Galliera – testimoniano l’evoluzione della moda nel corso dell’800 e offrono un’originale lettura delle trasformazioni avvenute nella società e, di conseguenza, anche dell’emancipazione del ruolo della donna.

Completa l’esposizione, una sezione dedicata alle creazioni della Maison Daphné (leggi qui la nostra storia di impresa), che ha iniziato negli anni 70 la sperimentazione su seta con tanto di pennelli e colore, disegnando i primi fiori della Riviera. Il caleidoscopio di foulard floreali in mostra in Banca Carige vuol essere un omaggio a cinquant’anni di creatività, nella miglior tradizione del made in Italy e della valorizzazione della bellezza del territorio ligure.