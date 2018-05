Presentati oggi nel Comune di Sori quattro interventi di messa in sicurezza dei ponti sul torrente Sori, finanziati con 268mila euro dalla Regione Liguria. Il costo complessivo degli interventi è 324mila euro, il resto sarà finanziato dal Comune di Sori. Lo stanziamento della Regione, che sarà formalizzato nella prossima giunta, avviene all’interno di un pacchetto da 2,3 milioni di euro destinato all’intero territorio ligure. Verranno messi in sicurezza tre ponti nel centro cittadino e uno nell’entroterra.

«È fondamentale – spiega l’assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone – dare un segnale alle amministrazioni comunali e farlo anche economicamente per essere vicini su interventi che altrimenti i Comuni da soli non potrebbero mettere in campo, sia per carenza di risorse sia per la complessità progettuale. Nel caso di Sori, stanzieremo 268mila euro per migliorare la staticità e la funzionalità di quattro ponti. È un finanziamento molto atteso, come altri che sono nel pacchetto, e sono felice di poter dire oggi ai Comuni che abbiamo una prospettiva diversa, riuscendo a intervenire preventivamente per migliorare la sicurezza dei cittadini, che è ciò a cui puntiamo sempre».

I tre ponti cittadini sono in cemento armato e subiranno un intervento di manutenzione straordinaria che consiste nell’eliminazione e ricostruzione di tutte le parti deteriorate. Più complessa la situazione del quarto ponte, quello di Lago, che collega le frazioni di Lago, Canepa e Levà: si tratta di un ponte in pietra di fine ottocento, che presenta un disallineamento di 30 centimetri e l’abbassamento di una delle pile dovuto allo scalzamento del torrente. Il ponte è oggetto di un’accurata indagine dell’Università di Genova con il laser scanner, che permetterà di comprendere se la situazione è quiescente o in corso.