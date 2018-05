Migliora la qualità del servizio di accoglienza per i turisti in arrivo con i pullman gran turismo al parcheggio di interscambio di San Pietro a Rapallo. Atp Esercizio ha affidato in convenzione alla società specializzata la gestione della parte più prettamente ricettiva del servizio: l’accordo, concordato da Enzo Sivori, presidente di Atp Esercizio, prevede la presenza quotidiana di personale multilingue qualificato al centro di accoglienza.

«Teniamo molto al successo dell’esperienza delle “Frecce” per questo abbiamo incaricato una società preparata con personale preparato e professionale, in grado di parlare le lingue straniere e di dare indicazioni di tipo turistico», dice Sivori. L’incarico è stato affidato da qualche giorno e il personale specializzato inizierà a lavorare presso il parcheggio di interscambio da domani.

Secondo le modalità previste in accordo con le Amministrazioni di Rapallo, Santa Margherita e Portofino, il parcheggio è strutturato sia per servizi di navetta FrecciaBus di Atp, sia per ospitare tutti i mezzi che veicolano turisti nel Tigullio Occidentale. Oggi i bus

gran turismo che hanno usufruito del servizio sono stati quattro.