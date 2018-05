Marina di Portofino e Marina Genova hanno stretto un accordo per cooperare su alcuni servizi di accoglienza e logistica, facilitando il turismo internazionale dei grandi yacht sulla costa e sul territorio.

In virtù dell’accordo con Marina Genova, Portofino, meta ambita per le grandi e grandissime navi da diporto in crociera e in charter nel Mediterraneo, da questa stagione può diventare più accessibile senza perdere l’esclusività che da sempre la caratterizza: Marina Genova offre alle unità in attesa di chiamata per lo slot di ormeggio a Portofino un imprescindibile stop-over garantendo servizi tecnici, logistici e di accoglienza dedicati alle navi da diporto fino a 130 metri di lunghezza. Tra questi, per esempio, gli approvvigionamenti all’ormeggio sotto bordo, i servizi di agenzia, il servizio shuttle da e per l’Aeroporto Internazionale Cristoforo Colombo (5 minuti) per gli ospiti in arrivo e in partenza, le due banchine per l’erogazione dei carburanti duty free e duty paid da 150 e 100 metri, oltre alla possibilità di visitare la città e conoscere le eccellenze del territorio circostante.

L’accordo tra i due Marina rappresenta così un modello di gestione e promozione sinergica di un territorio, come quello ligure, che offre straordinarie esperienze turistiche di alto livello grazie a “portali di accesso” che garantiscono efficienza e servizi di base.

«Un esempio − afferma Giuseppe Pappalardo, amministratore delegato di Ssp, la società di gestione di Marina Genova − di come insieme si possano cogliere al meglio le opportunità economiche e di sviluppo legate al turismo dei grandi yacht che anche quest’anno premierà le nostre riviere».