Pallavicini guida i giovani di Ascom Confcommercio Genova

Daniele Pallavicini è stato nominato presidente dal consiglio direttivo Gruppo Giovani Imprenditori Ascom Confcommercio di Genova e Provincia.

Nato a Genova il 23 giugno del 1987, Pallavicini è responsabile della struttura sociosanitaria “Villa Basilea” e dei servizi domiciliari della medesima.

«Sono orgoglioso di essere stato scelto per guidare il Gruppo Giovani e ringrazio Lorenzo Bagnara e tutti i colleghi che hanno riposto fiducia in me − afferma Pallavicini − Spero di fare bene alla pari dei miei predecessori e per questo inizieremo prestissimo a lavorare insieme ai vicepresidenti e ai componenti del consiglio direttivo, oltre a tutti i giovani imprenditori che avranno voglia di mettersi in gioco insieme a noi».

Il consiglio direttivo è così composto: Ilaria Natoli, Manuela Occhi, Mariarosa Montanella, Oliviero Bolognesi. Lorenzo Bagnara e Antonio Cicala sono vicepresidenti.