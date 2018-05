I sapori liguri sbarcano al Colombo: è stato inaugurato questa mattina il nuovo ristorante “” di Punto Grill all’Aeroporto di Genova. Il locale, completamente ristrutturato, si trova al piano partenze, prima dei controlli di sicurezza.

«Valorizziamo così i prodotti della Liguria, non a caso abbiamo scelto esclusivamente fornitori locali. Da qui anche la scelta del nome, in onore ai vicoli del centro storico di Genova», spiega Enzo Rosat, amministratore delegato di Punto Grill Services. Un legame, quello tra il nuovo ristorante e la Liguria, che si traduce anche in un menu realizzato dallo chef stellato genovese Ivano Ricchebono, che ha curato e curerà interamente l’offerta gastronomica insieme alla continua formazione della brigata del “Caruggio eat & shop”. Tra le proposte, le “picagge” all’uovo con cozze della Spezia, le trofie di Recco al Pesto e le acciughe liguri ripiene.

Il cuore del ristorante è un’isola centrale con cucina a vista, particolare attenzione è stata data anche alla qualità dell’esperienza dei passeggeri: non più la formula “self service”, tipica degli aeroporti, ma servizio al tavolo come in un vero ristorante. «Abbiamo voluto portare a Genova questa nuova formula, che abbiamo già sperimentato con successo in altri aeroporti – spiega Rosat – Siamo certi che i passeggeri del Cristoforo Colombo, ma anche i loro accompagnatori, apprezzeranno i valori di questo ristorante, che punta tutto sul legame con il territorio, la qualità del servizio e l’accoglienza degli spazi».

La vicinanza e l’attenzione alle eccellenze del territorio passeranno anche attraverso l’accordo di collaborazione tra Gruppo Punto Grill e Genova Liguria Gourmet, marchio collettivo per la ristorazione genovese nato in collaborazione con Regione Liguria. Ligure sarà anche la scelta dei vini, con numerose proposte della nostra regione. Ad affiancare l’area di ristorazione, anche un’area shopping con gadget da viaggio, prodotti enogastronomici giornali e tabacchi.

«Con l’apertura del “Caruggio eat & shop” prosegue il percorso di riqualificazione e ammodernamento del terminal e dei servizi del nostro scalo – commenta Paolo Odone, presidente di Aeroporto di Genova spa – Siamo felici di poter offrire ai passeggeri in partenza dal Cristoforo Colombo un nuovo locale, moderno e accogliente, nel quale tutti possono gustare i sapori della Liguria».