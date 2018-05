Marina Genova ha ottenuto la certificazione secondo lo schema “MaRINA Excellence” di Rina, il primo rating di valutazione a livello nazionale dei servizi offerti dai porti turistici in termini di portualità, turismo e sostenibilità.

Marina Genova ha raggiunto il massimo punteggio previsto dallo schema, grazie ai suoi punti di forza, tra cui i 15 metri di pescaggio che consentono di ormeggiare barche, anche a vela, di qualsiasi dimensione, l’efficiente servizio di hospitality desk, i ristoranti, gli hotel e le attività commerciali all’interno del marina stesso. La struttura ha anche ottenuto le certificazioni 24 Plus e 50 Gold, che ne attestano la capacità di accogliere imbarcazioni oltre i 24 e i 50 metri.

Marina Genova mette a disposizione oltre 500 ormeggi, di cui 100 per Super e Mega Yacht fino a 130 metri, le più grandi banchine per rifornimento carburante duty paid e duty free nel Mediterraneo (da 100m e 150m), un’area cantieristica per le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, agenzie marittime e altri servizi dedicati ai grandi yacht, ristorazione, hotel, attività commerciali e iniziative rivolte a armatori, ospiti ed equipaggi.

Nella foto: da sinistra a destra Beppe Salamanca, technical manager Marina Genova; Giuseppe Pappalardo, amministratore delegato di Ssp Società Sviluppo Porti srl, società di gestione di Marina Genova; Valentina Peri, marketing manager Marina Genova; Emanuele Castagno, executive vicepresident Certificazione del Rina; Mauro Porcù, harbour master Marina Genova; Giusy Murolo, sales manager Marina Genova.