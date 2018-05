Mattia Marconi (Gruppo Cauvin) è il nuovo presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Genova. Assume anche la carica di vicepresidente dell’Associazione con delega al Capitale umano e startup.

Succede a Enrico Botte. L’assemblea del Gruppo ha eletto Stefano Frassetto (Servizi Industriali Genova – Sige) vicepresidente e consiglieri Ilaria Abignente di Frassello (Unistara), Andrea Bargagliotti (Residenza Ave Maria), Emilio Carmagnani (Attilio Carmagnani “AC”), Enrico Paroletti (Consorzio Azimut), Elena Risso (Autogas Nord), Filippo Vaccaro (Poseico), Caterina Viziano (Progetti & Costruzioni).

«Intendiamo rafforzare la collaborazione con l’Università degli Studi di Genova e con gli altri enti didattici – annuncia nella sua relazione di insediamento – per favorire l’elaborazione di piani formativi che siano in sintonia e in continuità rispetto alle esigenze delle imprese. Crediamo, inoltre, che la formazione continua sia uno strumento importante per la crescita del personale e, di conseguenza, per la competitività delle aziende; lavoreremo per rendere accessibile e diffusa questa opportunità, attraverso un mix di corsi a catalogo e di eventi di approfondimento su tematiche mirate».

Per quanto riguarda la nascita e il consolidamento di startup, il presidente del Gruppo ha sottolineato l’utilità di una piattaforma «che metta a fattor comune l’azione coordinata e congiunta dei diversi soggetti, pubblici e privati, che operano a sostegno di startup e startup innovative, per delineare una filiera ideale dei servizi che ciascun ente, in virtù delle proprie competenze, è in grado di offrire: dalla formazione alla mentorship, al funding».