L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale ha pubblicato stamani, nel giorno delle celebrazioni di Exodus, il bando per il concorso di idee per un monumento commemorativo e un percorso espositivo da realizzarsi sul Molo Pagliari, nel porto della Spezia. Il bando, denominato “La Spezia, Porta di Sion”, ha come obiettivo quello di ricordare e onorare la memoria degli eventi che hanno contraddistinto la comunità ebraica, la città ligure e i suoi abitanti nel 1946, quando il Fede e il Fenice partirono dalla Spezia con 1.014 profughi ebrei alla volta della Terra Promessa. Eventi che nel 2006 valsero al Comune della Spezia la Medaglia d’Oro al Valore Civile, conferita dall’allora capo dello Stato Carlo Azeglio Ciampi.

La partecipazione al concorso è aperta a chiunque. Può essere individuale o in raggruppamento, di cittadini italiani e stranieri, che abbiano raggiunto la maggiore età.

L’importo reso disponibile dall’Autorità di Sistema Portuale per la realizzazione del percorso della memoria e del monumento commemorativo sarà di 100.000 euro. Oltre a tale somma, verranno resi disponibili 45.000 euro per i premi da assegnare al primo, secondo e terzo classificato, che riceveranno rispettivamente 20.000, 15.000, 10.000 euro.

Il concorso prevede che vengano avanzate proposte per uno specifico percorso didattico/espositivo, a “stazioni”, da realizzarsi lungo il perimetro del molo stesso, nell’ottica di realizzare una sorta di museo all’aperto, pubblico e fruibile da parte di tutta la cittadinanza e di coloro che vorranno visitarlo. La scultura e il percorso espositivo dovranno costituire un “unicum”.

Il bando è pubblicato sul sito dell’Autorità col seguente percorso:

www.adspmarligureorientale.it alla sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di gara e contratti > Atti relativi alle procedure per l’affidamento di appalti. Albo pretorio Comune della Spezia e di Carrara. Sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT)e Gazzetta Ufficiale (GURI).