Il Ministero dello Sviluppo Economico ha convocato per oggi alle 11 una nuova riunione nell’ambito della trattativa per la cessione dell’Ilva ad Am InvestCo. È quanto si apprende da fonte sindacale.

La riunione sarà presieduta dal ministro per lo Sviluppo economico Carlo Calenda.

La trattativa si era interrotta il 26 aprile scorso, in seguito al disaccordo tra organizzazioni sindacali e ArcelorMittal e organizzazioni sindacali sui livelli occupazionali.