«La precisazione appena arrivata dal M5S sul ”contratto di governo” chiarisce definitivamente la loro volontà di non proseguire l’opera di ambientalizzazione ma di chiudere la fabbrica e lasciare a casa 20.000 lavoratori senza alcuna garanzia. Le elezioni si sono svolte ed è giusto che chi governa si prenda le responsabilità delle sue scelte». Lo afferma il segretario generale di Fim Cisl Marco Bentivogli in merito alla vicenda Ilva.

«La chiusura – precisa Bentivogli – è dannosa per ambiente, l’occupazione e l’economia manifatturiera italiana. Sia chiaro, non cederemo mai alle intimidazioni dello squadrismo che in queste ore a Taranto impedisce la piena agibilità democratica. E sia altrettanto chiaro, non staremo con le mani in mano, se si vuole lasciare i lavoratori a casa e la città vittima di una scelta ambientale dannosa, non staremo fermi e daremo vita alla mobilitazione totale».