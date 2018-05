Il Festival dello Sviluppo sostenibile 2018 approda a Genova martedì 29 maggio a Palazzo della Borsa (dalle 9,30) con una giornata dedicata a consumo e produzione responsabile.

La tappa genovese del festival, organizzata dalla Camera di commercio di Genova, sarà dedicata all’obiettivo 12 dell’#agenda2030 per lo #svilupposostenibile, per promuovere e sensibilizzare le imprese e tutto il territorio per un consumo e una produzione responsabili.

I temi trattati all’interno dell’obiettivo 12 saranno presentati attraverso la realizzazione di tavoli tematici con interventi di imprese, istituzioni, organizzazioni che porteranno esperienze positive già presenti sul territorio al fine di valorizzare progetti, sinergie, collaborazioni, idee imprenditoriali.

