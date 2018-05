L’associazione Giovani per l’Unesco ha pubblicato bandi per la selezione di nuovi soci in diverse regioni d’Italia, in Liguria sono 8.

I bandi sono riservati a persone tra i 20 e i 35 anni.

Ecco le caratteristiche richieste:

Ambito Educazione

• Esperienze in materia di didattica, formazione, istruzione, educazione;

• Conoscenze del sistema scolastico e/o universitario.

Ambito Fundraising, Progettazione Europea, Crowdfunding

• Esperienza documentabile nel settore fundraising e in campagne di crowdfunding;

• Esperienza nell’utilizzo di piattaforme di raccolta fondi;

• Competenze in materia di euro progettazione e bandi nazionali.

Ambito Comunicazione

• Esperienza nel settore comunicazione, stampa, social media;

• Competenze in grafica e programmazione piattaforme web.

Ambito Organizzazione di eventi

• Esperienza nell’organizzazione di eventi culturali e non: dall’analisi di fattibilità e dello sviluppo del concept fino alla logistica, all’allestimento e alla gestione generale.

Ambito Tesoreria

• Esperienza documentabile nell’ambito economico-finanziario rapportato al terzo settore.

Ambito Attività di tipo sociale, mediazione culturale

• Esperienza nell’ambito della mediazione, del confronto interculturale, documentabile ad esempio con laurea o iscrizione a corso di laurea in Scienze Sociali, Scienze della Formazione, Antropologia, Sociologia o affini o con attività lavorativa o di volontariato nel settore.

I soci regionali selezionati andranno ad affiancare gli altri soci già individuati in una

precedente selezione e supporteranno i rappresentanti regionali dell’Associazione. Il bando è scaricabile da qui.

Le domande, corredate di curriculum vitae, lettera motivazionale (in formato pdf) e breve video di presentazione (della durata massima di 1 minuto e da inviare tramite un link privato su un canale a scelta del candidato, preferibilmente YouTube) dovranno essere inoltrate entro le 12 del giorno 25 maggio 2018, via posta elettronica all’indirizzo:liguria@unescogiovani.it