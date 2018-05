Sarà inaugurato giovedì 17 maggio, alle 18, il nuovo “Riciclia Point” collocato presso il centro commerciale Coop della Valbisagno, a Genova. Il punto si aggiunge ai cinque “mangia-bottiglie” già attivi sul territorio ligure: quattro sono installati presso punti vendita di Coop Liguria – l’Ipercoop I Leudi di Carasco; l’Ipercoop L’Aquilone di Genova (che ne ospita due) e il supermercato di Chiavari – mentre il quinto si trova presso la piscina comunale di Rapallo.

Nel complesso questi eco-compattatori, installati a partire dal mese di luglio del 2017, hanno già permesso di raccogliere circa mezzo milione di contenitori, tra bottiglie in plastica, flaconi e lattine in alluminio, garantendo ai soci e ai clienti Coop circa 25 mila euro di sconti sulla spesa. La particolarità degli eco-compattatori “Riciclia” è proprio quella di premiare i cittadini più virtuosi nell’effettuare la raccolta differenziata.

Nel Comune di Genova, gli eco-compattatori “Riciclia” sono stati installati nell’ambito di un accordo con Amiu Genova, la società incaricata dello smaltimento dei rifiuti, e con il benestare dell’Assessorato all’Ambiente del Comune.

Come funzionano i Riciclia Point

A ogni inserimento di bottiglie in Pet, flaconi in Hdpe (detersivi, shampoo, eccetera) e lattine in alluminio, gli eco-compattatori “Riciclia” rilasciano all’utente un scontrino sul quale sono indicati i Punti Ambiente validi come buono sconto. Come contatore personale è possibile utilizzare la propria tessera sanitaria, grazie alla quale il sistema identifica ciascun utente memorizzando i Punti Ambiente che ha accumulato. Nella macchina “mangia-bottiglie” non devono essere conferiti bottiglie in vetro, scatole di pelati/conserve, scatolame (cibo per animali) e tetrapak.

Come già accade presso i “Riciclia Point” installati negli altri punti vendita di Coop Liguria, anche in Valbisagno i cittadini riceveranno un Punto Ambiente per ogni contenitore conferito: ogni 20 Punti Ambiente accumulati, avranno diritto a uno sconto di 2 euro su una spesa minima di 45 euro da effettuare nei punti vendita Coop coinvolti, presentando alle casse lo scontrino erogato dall’eco-compattatore.

Per scoprire dove sono i “Riciclia Point”, non solo in Liguria ma anche in tutta Italia, è possibile scaricare l’App di Riciclia (disponibile sia in versione Apple, sia in versione Android). La nuova applicazione consente all’utente di tenere il conto dei Punti Ambiente caricati sul proprio “borsellino elettronico” e di consultare in tempo reale le promozioni attive.