Nasce il Civ Carignano a Genova. Il nuovo Centro integrato di via, aggrega gli operatori delle vie Fieschi, Innocenzo IV, S.Maria in via Lata, Alessi, N. Bixio, Corsica, S. Giacomo, via Ilva, salita San Leonardo, via S. Chiara, via Rivoli, piazzale S. Francesco D’Assisi, corso Podestà.

Il presidente del nuovo Civ è Manola Triolo e insieme ai suoi colleghi del consiglio, si sono prefissati una serie di obiettivi: essere inseriti nella cartellonistica e nei percorsi turistici, essere una presenza attiva e importante sul territorio anche in termini di riqualificazione della zona. L’auspicio del consiglio è di poter presto incontrare l’assessore al Commercio e Turismo del Comune di Genova e il presidente del Municipio I per esaminare le problematiche riscontrate nel quartiere.

«Siamo certi – dice Triolo – che potremo dare tutti insieme un notevole apporto alla vivibilità delle nostre vie con iniziative che abbiamo già in mente di realizzare».