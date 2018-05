Il supereroe Capitan Acciaio arriva a Genova per aiutare bambini e ragazzi di tutte le età a scoprire i vantaggi e il valore della raccolta differenziata e diventare campioni del riciclo degli imballaggi in acciaio. L’appuntamento è al Porto Antico, venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 maggio, in occasione della Festa dello Sport 2018, con laboratori, giochi e quiz a tema, per imparare divertendosi.

Cosa si può ottenere con il riciclo di 2 mila barattoli, 50 bombolette o 5 fusti in acciaio? Rispettivamente il telaio di una bicicletta, una fontanella urbana e una panchina. Gli imballaggi in acciaio, materia prima permanente che si ricicla all’infinito senza perdere le proprie qualità, sono i protagonisti del tour itinerante, promosso da Ricrea, il Consorzio nazionale senza scopo di lucro per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio, uno dei sei consorzi di filiera che compongono il Sistema Conai. Capitan Acciaio torna in campo per informare ed educare i cittadini per un corretto riciclo di scatole, barattoli, secchielli, fusti, bombolette spray, latte e tappi in acciaio.

Patrocinata dal Comune di Genova, l’iniziativa è realizzata in collaborazione con Amiu Genova.

«Barattoli, scatole, scatolette, lattine, fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure in acciaio sono i protagonisti di un percorso circolare virtuoso e senza fine: da materia prima a imballaggio, a rifiuto differenziato, raccolto e avviato al riciclo per nascere a nuova vita, all’infinito − spiega Domenico Rinaldini, presidente di Ricrea – Abbiamo voluto organizzare queste nuove giornate di sensibilizzazione per migliorare gli ottimi risultati raggiunti e informare i cittadini sulla convenienza ambientale della raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio».

Da venerdì a domenica, in Calata Falcone Borsellino, sarà proposto il laboratorio ludico-ricreativo “Ricrea il tuo giocattolo”, in cui bambini e ragazzi potranno creare il proprio giocattolo attraverso il riuso creativo degli imballaggi in acciaio; gli adulti invece potranno mettere alla prova la loro cultura sulle buone pratiche di raccolta differenziata con quiz a premi dedicati.

Nel 2017 nel nostro Paese sono state avviate al riciclo 361.403 tonnellate di imballaggi in acciaio, un quantitativo sufficiente per realizzare ben 3.600 chilometri di binari ferroviari, in grado di collegare Bari e Mosca.