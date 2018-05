Un centinaio di negozi sparsi su tutto il territorio cittadino e alcuni negozi di Recco parteciperanno all’edizione primaverile del Genova Black Friday di venerdì 25 maggio, promossa da Federmoda Ascom – Confcommercio con la collaborazione di AB Eventi e il patrocinio del Comune di Genova.

L’iniziativa consiste in una giornata dedicata allo shopping durante la quale i negozi aderenti proporranno sconti su alcuni prodotti. Ad aderire saranno più di cento negozi che proporranno promozioni straordinarie sulla merce, per lanciare la volata allo shopping estivo. Grazie al patrocinio del Comune soltanto i negozi aderenti al Genova Black Friday di Federmoda avranno diritto all’esonero sull’esposizione dei cartellini con il doppio prezzo per ogni articolo in promozione.

I negozi che aderiranno al Black Friday che si terrà a Genova il 25 Maggio p.v. saranno contraddistinti da locandine e con l’apposito nuovissimo logo. Per sapere quali negozi hanno aderito al Black Friday genovese si possono visitare la pagina Facebook Genova Black Friday e il sito dell’Ascom Genova.

«Il Black Friday di quest’anno – spiega Gianni Prazzoli, presidente di Federmoda Ascom Genova – è stato creato trasversalmente da ponente a levante prendendo non solo il centro della città ma anche i quartieri di delegazione, dove ancora vive un tessuto commerciale di vicinato, come Voltri, Prà, Pontedecimo e Bolzaneto. Sarà un evento nuovo, riconfezionato con un logo e un layout nuovissimo e molto moderno, per renderlo un’occasione esclusiva per la piccola distribuzione che Federmoda Ascom Genova da sempre sostiene».