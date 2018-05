A partire da giovedì 24 maggio e fino a giovedì 13 settembre, per tutti i giovedì del mese, Castello D’Albertis – Museo delle Culture del Mondo, a Genova, aderisce all’iniziativa “Musei aperti per le sere d’estate”, modificando l’orario d’apertura in modo da essere visitabile la sera.

Porte aperte, quindi, dalle 13 alle 22, con un biglietto promozionale a 4,50 euro, mentre dalle 10 alle 22 saranno aperti il parco e la caffetteria (possibilità di prenotare un aperitivo dalle 18 fino a chiusura).

Alle 20 e alle 21 in programma la visita ai passaggi segreti a cura della cooperativa Solidarietà e Lavoro, attraverso la rete di passaggi sotterranei e percorsi tra la dimora e le torri, per scoprire le mille curiosità sulla vita del Capitano (previa prenotazione al costo di 6 euro comprensivi di ingresso e visita guidata).