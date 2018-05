Anche Genova partecipa alla seconda edizione della manifestazione Studi Aperti che si terrà in contemporanea in tutta Italia venerdì 18 e sabato 19 maggio 2018 su proposta del Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori.

La manifestazione accomunerà idealmente tutti gli studi italiani in un unico grande evento per far conoscere ai cittadini il mondo dell’architettura. Oltre 700 studi in tutt’Italia, 19 a Genova (tra le prime città per numero di adesioni). L’opening collettivo degli studi di architettura italiani darà la possibilità di avvicinare l’architetto al cittadino e far comprendere l’importanza dell’architettura e di questa figura professionale.

L’evento consentirà ai cittadini di toccare con mano come nasce un progetto di architettura e in che modo l’architetto interviene nelle trasformazioni e nel miglioramento di spazi e di territori.

L’iniziativa a Genova è coordinata dall’Ordine degli Architetti di Genova. Ogni studio, tra venerdì 18 maggio e sabato 19 maggio, propone un proprio programma e orario di visita. Clicca qui per consultare programma e orari di apertura.