L’assemblea degli azionisti di Fincantieri ha approvato il bilancio d’esercizio 2017, chiuso con un utile di di 119,3 milioni. I soci hanno poi deliberato la distribuzione di un dividendo di 0,01 euro per azione, per un valore complessivo stimato in circa 16,9 milioni. La cedola andrà in pagamento il prossimo 23 maggio, con stacco il 21 maggio.

Gli azionisti hanno autorizzato la società all’acquisto e alla successiva disposizione di azioni proprie per un periodo di 18 mesi e un ammontare massimo di azioni non superiore a un quinto del capitale sociale.