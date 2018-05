“Qualità delle produzioni florovivaistiche per la progettazione del verde” è il titolo della tavola rotonda organizzata per domani a Euroflora dal dipartimento di Agraria dell’Università di Torino. L’appuntamento è alle 10 allo spazio incontri mare. Interverranno Alberto Manzo, coordinatore del tavolo tecnico del settore florovivaistico del Mipaaf, Marco Devecchi e Andrea Vigetti del dipartimento Disafa dell’Università degli Studi di Torino, Gennaro Miccio, segretario regionale Mibact Piemonte, Angela Comenale Pinto dell’Istituto Agrario G.B. Marsano di Sant’Ilario, Francesca Mazzino del Dipartimento Dad dell’Università di Genova e Bruna Menozzi docente di Botanica e titolare dei Vivai I Fiori dell’Aria.

Il pomeriggio inizierà alle 14 allo spazio incontri Fienile, con la premiazione del concorso balconi fioriti. Alle 16, allo spazio incontri Mare, la conferenza “Il verde pubblico a Genova nell’Ottocento“, organizzato dall’Università di Genova, con Paola Sabbion, dottore di ricerca in Architettura del Paesaggio, mentre allo spazio Fienile si terrà la conferenza pubblica “Arte contemporanea nel paesaggio“. Relatrici Enza Di Vinci, curatrice e progettista di allestimenti espositivi, autrice del volume “Lo spazio per l’opera d’arte” e Arianna Musso, titolare della ditta Astrati srl – Servizi per la stampa 3D.