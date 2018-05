I visitatori di Euroflora del 2 maggio, giornata di pioggia intensa, che presenteranno il biglietto alla cassa di piazzale Kennedy potranno richiedere un biglietto sostitutivo valido per una delle due giornate dell’ultimo fine settimana della manifestazione.

Le richieste potranno essere effettuate esclusivamente domani, venerdì 4 maggio, e sabato 5 maggio, dalle 11 alle 15, e non potranno essere cambiati più di due biglietti a persona. Questa tipologia di biglietto non sarà emessa al Welcome Desk davanti alla stazione ferroviaria di Genova Nervi.

Si ricorda che Euroflora 2018, in programma nei Parchi e nei Musei di Nervi fino a domenica 6 maggio, ha una capienza giornaliera limitata, pertanto non sarà possibile emettere biglietti che superino il limite previsto.