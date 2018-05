A disposizione dei passeggeri a bordo di Symphony of the Seas, la nuova ammiraglia di Royal Caribbean presentata oggi alla Spezia, un’offerta gastronomica da tutto il mondo, con 20 ristoranti e bar, boutique e negozi per lo shopping, ma anche un central park, 12 mila piante, e tanta tecnologia di ultima generazione.

L’innovazione abbraccia anche le cabine: la più tecnologica è Ultimate Family Suite, una cabina all’avanguardia su due piani, che può ospitare fino a 8 persone, in cui non mancano una parete da arrampicata, idromassaggio sulla terrazza vista oceano, scivolo tra i due piani, hockey da tavolo e, volendo, un maggiordomo dedicato. Ma anche i bar non sono affatto tradizionali.