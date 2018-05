Mercoledì 23 maggio, alle 10, inizierà nella sede del Comune di Genova un incontro tecnico operativo e di scambio sullo “Smart Working” cui parteciperanno addetti ai lavori del Comune, di Alisa, Camera di Commercio, Asl3, Città Metropolitana, Università di Genova, Iit, Abb e Inail, per l’attivazione di percorsi di lavoro agile da far partire al più presto all’interno della pubblica amministrazione.

L’incontro sarà moderato dall’assessore al Personale e alle Pari Opportunità Arianna Viscogliosi: «Intendiamo confrontarci – spiega l’assessore – con le realtà che hanno sperimentato lo “Smart Working” per analizzare e prendere spunto da esperienze, ricerche e strumenti che ci consentano di mettere a punto la migliore espressione possibile di questa modalità organizzativa. Ci impegniamo per raccogliere questa sfida in termini di miglioramento del benessere del dipendente, riduzione della spesa pubblica, aumento della produttività, miglioramento dei servizi ed efficientamento energetico e ambientale».

Lo Smart Working consente di svolgere le proprie attività di lavoro da remoto, ovvero da casa, in viaggio, presso altre sedi locali. Si tratta di un’evoluzione del modello culturale organizzativo, tesa a migliorare la conciliazione dei tempi di vita e lavoro, favorire la crescita della produttività, e ridurre l’impatto ambientale in città, generato dagli spostamenti delle persone nella percorrenza del tratto casa-lavoro.