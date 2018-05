706 consulenze alle associazioni, 27 corsi di formazione a cui hanno partecipato 800 volontari; 38 incontri delle reti tematiche, 217 prestiti di attrezzature, 576 colloqui di orientamento al volontariato, 60 incontri nelle scuole, 1.889 studenti formati, 624 post su Facebook, 77 newsletter.

I numeri si riferiscono ad alcune tra le tante attività e servizi realizzati nel 2017 da Celivo (Centro servizi per il volontariato), illustrati in dettaglio nel sedicesimo bilancio sociale, presentato all’assemblea dei soci, che si è tenuta ad aprile. Il documento è realizzato dallo staff del Centro Servizi con l’ausilio di uno strumento informatico, che permette di analizzare nel dettaglio tutti i dati inseriti durante l’anno.

Secondo la banca dati Celivo, le organizzazioni di volontariato sono 620 in tutta l’area metropolitana di Genova. Di queste 464 sono nel Comune di Genova.

La formazione e la qualificazione dei volontari sono uno degli obiettivi principali di un Centro di Servizio. Celivo ha messo a disposizione due tipologie di intervento nel 2017: la formazione diretta (27 corsi in totale), organizzata direttamente da Celivo, composta dai corsi che riguardavano argomenti di interesse comune e trasversali a più settori; la formazione in collaborazione (21 corsi), organizzata insieme alle Odv, composta da corsi di formazione specifici proposti dalle singole associazioni. Complessivamente sono stati formati 1.209 volontari.

Celivo fornisce inoltre ai volontari delle organizzazioni un servizio di accompagnamento alla creazione e aggiornamento del sito internet. Essere presenti sul web è divenuta ormai un’esigenza imprescindibile, ma sono ancora moltissime le organizzazioni di volontariato che non hanno questo requisito, per mancanza di risorse economiche e umane. Questo servizio, ha l’obiettivo di aiutare le associazioni (ancora prive di sito internet o impossibilitate ad aggiornare quello già esistente e ormai obsoleto) a creare senza costi il proprio sito attraverso una piattaforma semplificata e gratuita. Celivo accompagna e forma i volontari all’utilizzo della piattaforma, in modo tale che possano facilmente creare e mantenere aggiornato il proprio sito autonomamente, senza la necessità di conoscere linguaggi di programmazione e software specifici. Questo processo si compone di circa quattro appuntamenti di 2 o 3 ore circa per associazione, utili alla formazione e alla creazione del nuovo sito. Inoltre, dopo la realizzazione del sito, Celivo rimane a disposizione per accompagnare le associazioni negli aggiornamenti successivi.

Nel 2017 Celivo ha erogato 33 consulenze.