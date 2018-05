Carige ha perso l’arbitrato contro Apollo su Amissima. Il collegio arbitrale di Milano ha respinto le richieste formulate dalla banca ligure, confermando la piena validità ed efficacia dell’accordo di distribuzione in vigore tra Carige e la compagnia assicurativa Amissima Vita, sottoscritto al momento della sua cessione assieme ad Amissima Assicurazioni al fondo Apollo.

«Il Gruppo Amissima – si legge in una nota – confida che la decisione possa rappresentare un ulteriore stimolo per continuare a lavorare con il nuovo management di Banca Carige con rinnovata energia, consolidando gli ottimi risultati commerciali nei prodotti Vita e Danni registrati in questi primi mesi del 2018»