Oltre 700 lotti selezionati, tra pezzi storici e novità contemporanee in ascesa, all’asta di design di Cambi Casa d’Aste che verrà esitata a Genova, nei locali di Castello Mackenzie, il 15 e il 16 maggio.

Nella proposta di Cambi trovano posto pezzi come la chaise longue Alex dell’Atelier Mendini proposta allo scorso Fuori Salone di Milano 2017, ma anche classici degli anni 50 come i pezzi disegnati da Gio Ponti o l’illuminazione di Gino Sarfatti e di Angelo Lelii. Verranno proposti in asta anche alcuni pezzi di Carlo Mollino, come una delle poltrone progettate per l’auditorium di Torino, stimata fra i 4.000 e i 6.000 euro.

«L’interesse verso il mondo del design – dichiara Piermaria Scagliola, direttore del dipartimento Design – è in continua crescita e richiede novità e possibilità di scelta sempre maggiori. Per questo Cambi è in una fase di ampliamento, transizione e, in parte, di rinnovamento, per essere sempre in grado di fornire uno fra i migliori bouquet di opportunità per tutti gli amanti del design italiano e internazionale. In questa ottica siamo felici anche della nuova collaborazione con Sirio Candeloro, esperto di design del 900, che seguirà in modo specifico l’asta di design di giugno».