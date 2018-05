Apertura in rialzo per Piazza Affari, intorno alle 9.30 Ftse Italia All-Share segna 25.435,33 punti (+0,59%) e Ftse Mib 23.238,38 punti (+0,63%) in ripresa dopo il calo di ieri (Italia All-Share -1,40% e Ftse Mib -1,52%).

L’indicazione al capo dello Stato da parte di Lega e M5S del nome del possibile presidente del cdm ha portato anche a un restringimento dello spread tra Btp e Bund tedesch, che ieri in chiusura, dopo l’allarme lanciato da Fitch sul contratto di Governo, aveva raggiunto 185 punti base e oggi ha aperto a 181 punti.Il tasso di rendimento scende al 2,35% dopo il picco del 2,41%.

Poco mosse le altre principali Borse europee. Gli operatori guardano all’incontro previsto per oggi tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e i presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico e Maria Elisabetta Alberti Casellati.