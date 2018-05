Alberto Banchero, amministratore delegato di banchero costa & c., è stato riconfermato al vertice di Assagenti, l’associazione degli agenti e dei mediatori marittimi genovesi, per il prossimo biennio. La nomina è stata ufficializzata oggi, durante la riunione del nuovo consiglio eletto al termine dell’assemblea degli oltre 120 soci che si è svolta ieri pomeriggio, in forma privata, a Stazione Marittima.

Quarantadue anni, già presidente del Fama, il fondo pensionistico nazionale degli agenti e dei mediatori marittimi, Banchero ha guidato i giovani di Assagenti dal 2008 al 2014 e i giovani di Federagenti, l’associazione nazionale di categoria, dal 2010 al 2012. È presidente di Assagenti dal 2016 e dal 2015 fa parte del consiglio di Ecasba, l’associazione europea dei broker e degli agenti marittimi. Nell’azienda di famiglia, banchero costa & c., ha iniziato a lavorare dopo un percorso formativo all’estero in diversi Paesi, tra cui Scozia, Singapore, Hong Kong e Stati Uniti. Siede inoltre nei consigli di amministrazione di parte delle società del Gruppo di famiglia.

Insieme ad Alberto Banchero, l’assemblea degli agenti e dei mediatori marittimi ha eletto come membri del consiglio dell’associazione, per la categoria traffici di linea, Giovanni Cerruti della Gastaldi & c., Gianluca Croce, dell’Agenzia Marittima Le Navi, Gian Franco Gazzolo della Zim Italia, Paolo Lo Bianco della Cma Cgm Italy, Aldo Negri della Yang Ming Italy, Torsten Nolting della HapagLloyd Italy e Tommaso Pallavicino della Medov.

Per la categoria tramp siedono in consiglio: Andrea Boesgaard della Hugo Trumpy, Cynthia Cignolini dell’Euragent, Roberto Demarchi della bachero costa & c. agenzia marittima, Filippo Gallo della Medmar Tramp e Luigi Risso di Cambiaso Risso Shipping Agency.

I mediatori sono rappresentati da Camillo Campostano della Anchor Chartering, Simone Carlini di Multi Marine Service, Eugenio De Paolis della Bulkmare e Umberto Novi della Burke & Novi.

Fanno parte del consiglio anche Carolina Villa della Ship & Crew Services, nominata lo scorso 28 marzo alla guida del Gruppo giovani Assagenti e Roberto Rimassa della Prosper, cooptato dal presidente per affidargli speciali incarichi di rappresentanza e consulenza.

I consiglieri di Assagenti che rappresentarono gli agenti e i mediatori genovesi a Roma, all’interno della Federazione nazionale, Federagenti, fino al 2020, sono, oltre al presidente Banchero, Roberto Demarchi, Filippo Gallo, Eugenio De Paolis e Paolo Pessina di Hapag Lloyd Italy.