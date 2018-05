Al via un nuovo corso di formazione dedicato alla figura del “Cruise Consultant”, risorsa impiegata a bordo delle navi da crociera, chiamata a interagire direttamente con i passeggeri per promuovere la commercializzazione di future crociere tra gli ospiti della nave. Il corso è lanciato dalla Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile, in collaborazione con Msc Crociere: grazie al finanziamento della Regione Liguria e al co-finanziamento dell’Unione Europea (Fondo Sociale Europeo 2014-2020), il percorso professionale è gratuito e offre concrete opportunità di lavoro.

Secondo quanto si legge nella nota dell’Accademia, Msc Crociere si è impegnata ad assumere, con contratto a tempo determinato della durata di 6 mesi, almeno il 70% degli allievi che avranno terminato con esito positivo il percorso di formazione.

Il corso, il cui accesso è subordinato al superamento delle prove di selezione, è riservato a 22 persone maggiorenni, disoccupate o in stato di non occupazione, cittadini comunitari ed extracomunitari con permesso di soggiorno illimitato, in possesso di un diploma quinquennale di scuola secondaria superiore, di un’ottima conoscenza della lingua inglese e di una buona conoscenza di una seconda lingua straniera. Le lezioni si svolgeranno a Lavagna, a villa Spinola Grimaldi, e avranno una durata complessiva di 240 ore, di cui 24 ore di stage a bordo. La frequenza è obbligatoria. Le domande, reperibili sul sito www.accademiamarinamercantile.it, devono essere presentate entro giovedì 10 maggio 2018.