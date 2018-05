Profumo (Genova) e Spinola (Chiavari) si confermano le migliori gelaterie della Liguria. A dirlo è l’edizione 2018 della guida alle Gelaterie d’Italia del Gambero Rosso (realizzata con Orion), che anche quest’anno assegna i Tre coni (il massimo riconoscimento) alle due realtà liguri.

Sono 40 gli indirizzi in più rispetto all’edizione dello scorso anno, quattro nuovi Tre coni in tutta Italia: si tratta di Marco Serra Gelatiere (Carignano, To), Oasi American Bar (fara Gera D’Adda, Bg), Green Avidi di Gelato (Frascati, Rm) e La Gourmandise (Roma).

A fare incetta di Tre coni è l’Emilia Romagna con 7 insegne, seguono il Piemonte e la Lombardia con 6; quindi Toscana e Lazio con 5, Liguria, Veneto e Friuli Venezia Giulia e Campania con 2, Marche, Basilicata e Sardegna con una.

