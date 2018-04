È online da oggi la nuova versione del sito Visitgenoa.it, nuovi sono i contenuti, la grafica, e la funzionalità. Costato circa 42 mila euro, realizzato da Comune e Liguria Digitale in collaborazione con le associazioni di categoria, il portale è stato riprogettato nell’alberatura dei contenuti e nella funzionalità, assegna maggiore spazio alla comunicazione per immagini, con la scelta di più di 900 fotografie di grandi formati, e all’informazione, grazie all’utilizzo di infografiche in grado di fornire dati, numeri, curiosità su Genova. Sono più di 300 le schede di monumenti, quartieri, chiese, luoghi, personaggi, piatti tipici, tradizioni. Visitgenoa è anche il contenitore ufficiale degli eventi in città, orientato a rispondere alle domande degli utenti in fatto di cose da fare e da vedere. Oltre 1.500 gli eventi segnalati all’anno. Lingue disponibili: in questi giorni italiano e inglese, entro maggio avremo anche le versioni in tedesco, spagnolo, francese e russo. Attraverso il portale si possono prenotare visite turistiche guidate.

«La comunicazione online – ha detto oggi l’assessore comunale al Turismo Elisa Serafini presentando il portale – cambia alla velocità della luce, in rapida evoluzione sono la tecnologia ma anche le tendenze della grafica, le esigenze e le aspettative degli utenti. Ci siamo quindi impegnati nella revisione di Visitgenoa.it fin dall’inizio del mandato di questa amministrazione. L’obiettivo è presentare il prodotto “Genova come città da vivere”, tenendo conto del fatto che in questa fase è in atto una riscoperta del turismo esperienziale, per esempio diventa sempre più diffusa l’idea di passare una gornata in un parco, scattare foto da mettere sui social, ecc… Puntiamo soprattutto su ciò che si può trovare soltanto a Genova, su ciò che non si può replicare altrove. Tutti i contenuti sono pensati perché siano accessibili sui dispositivi portatitili, perché oggi il 70% del traffico online viaggia sul mobile».

Il rinnovo del portale, ha spiegato Serafini, «avviene nel quadro di un più generale rinnovo dell’immagine della citttà, voluto da lsindaco Marco Bucci». In una seconda fase, «lavoreremo con l’Università e con esperti di formazione per attirare dall’estero a Genova studenti e ricercatori».