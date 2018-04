«Ci siamo sentiti stamane, venerdì si inaugura Euroflora, eravamo rimasti d’accordo che in primavera sarebbe venuto a trovarci in Liguria e oggi mi è venuta in mente una buona occasione: glielo ho detto e lui ha accettato» . Lo ha dichiarato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti annunciando la visita di Silvio Berlusconi ad Euroflora.

«Berlusconi – ha aggiunto Toti – ha una grande passione da sempre, da quando ha costruito e fornito di verde Milano2, ma anche nelle sue proprietà ha una particolare attenzione al verde. Avendo girato con lui nel parco di Villa Certosa, so che ha anche una grande padronanza nel descrivere le piante, la loro provenienza e il loro significato. Facciamo chiudere le campagne elettorali di Molise e Friuli che tengono tutti molto impegnati e poi sulla data si ragionerà».