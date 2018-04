Tornano i Cinemadays, l’iniziativa promossa dal ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo in collaborazione con Anem, Associazione nazionale esercenti multiplex e Anica, Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e multimediali, che prevede 15 giorni da aprile a ottobre al prezzo speciale di 3 euro nei cinema aderenti in tutta Italia.

Da lunedì 9 aprile a giovedì 12 aprile si terranno i primi 4 giorni di cinema a 3 euro negli oltre 2 mila schermi finora aderenti, con molti film italiani e stranieri già premiati nelle principali rassegne internazionali ora in uscita o in programmazione. Per trovare i cinema aderenti è possibile consultare il sito www.cinemadays.beniculturali.it.

Secondo gli ultimi dati Audimovie, tra gennaio e marzo 2018 i liguri che si sono recati al cinema sono stati 836.826 (erano 917.882 le presenze rilevate nello stesso periodo del 2017, il calo è dell’8,8%), così distribuiti nei tre mesi: 393.145 a gennaio, 256.274 a febbraio e 187.407 a marzo. Le presenze italiane totali sono state 31.379.639 nei primi tre mesi dell’anno (34.951.046 nello stesso periodo del 2017, -10%).