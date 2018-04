L’annuncio è sul sito web del teatro dell’opera genovese: “Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse finalizzato all’eventuale individuazione di un soggetto con il quale gestire in partecipazione il Teatro della Gioventù”.

La Fondazione Teatro Carlo Felice aveva acquisito la proprietà dell’immobile dalla Regione Liguria nel 2016 (dopo aver sfrattato la Hurly Burly – The kitchen Company the kitchen companydi Massimo Chiesa), aumentando il patrimonio immobiliare e quindi riducendo il debito a bilancio, ma da quella data in poi il nulla dal punto di vista di una programmazione.

Viene richiesta un’offerta di generi artistici ampia e diversificata, con un elevato standard di qualità che tenga conto delle opportunità di comunicazione e diffusione offerte dalle nuove tecnologie. Particolare interesse viene dedicato a chi proporrà spettacoli teatrali, manifestazioni ed eventi culturali, artistici e ricreativi, con particolare riguardo alla musica e alla danza, orientati ai gusti e alle preferenze di un pubblico giovane.

La manifestazione di interesse deve essere ricevuta entro le 18 del 30 aprile 2018.

In ogni caso, è ben specificato, la presentazione non comporta nessun diritto, azione, ragione o situazione di vantaggio o di aspettativa in favore degli operatori economici. Si tratta dunque di una mera finalità esplorativa.

Sul sito web del teatro altri dettagli.