Per la fornitura energetica delle proprie utenze, Rina ha scelto l’energia verde certificata da Duferco Energia. La società consuma un totale di 7220,64 MWh l’anno, pari al consumo medio annuo di circa 2.900 famiglie.

La partnership con Duferco Energia ha consentito al Rina di certificare che l’intero consumo energetico delle proprie strutture in Italia nel 2017 sia stato esclusivamente alimentato da fonti rinnovabili, garantendo una riduzione delle emissioni di CO2 di 23.828,112 ton/CO2 (pari alle emissioni di circa 9 mila auto in un anno), rispetto al quantitativo che sarebbe stato prodotto in caso di utilizzo di energia elettrica da fonti fossili.

Un risultato raggiunto grazie al sistema delle certificazioni Go (Garanzie di origine) rilasciate dal Gestore dei servizi elettrici, la società pubblica che regola i meccanismi di incentivazione delle fonti rinnovabili. La Garanzia di origine è una certificazione elettronica che attesta l’origine rinnovabile delle fonti d’energia utilizzate, provenienti dagli impianti qualificati Igo. In conformità con la direttiva 2009/28/CE, ogni titolo Go è rilasciato dal Gse per ogni MWh di energia elettrica immessa in rete.

Duferco Energia, la società con cui l’azienda ha stipulato il contratto di fornitura di energia elettrica per il periodo 2017-18, ha richiesto per l’anno 2017 la certificazione del 100% dell’energia consumata da Rina, garantendo, quindi, che l’intero quantitativo di energia consumata sia proveniente da fonti rinnovabili.

«Crediamo che sia importante per una realtà come la nostra, che fa della sostenibilità un elemento fondamentale da valorizzare continuamente, impegnarsi non solo nel nostro lavoro quotidiano, ma anche sul fronte sociale per migliorare la qualità di vita di tutti, riducendo l’impatto ambientale delle nostre strutture, a partire da quelle in Italia», afferma Ugo Salerno, Ceo di Rina».

«L’impegno a favore dell’ambiente e lo sviluppo di una politica di crescita sostenibile – aggiunge Massimo Croci, Ceo di Duferco Energia – sono valori su cui si basa il nostro modello di business; ritrovarli in una importante realtà come Rina, che ha scelto una fornitura energetica completamente rinnovabile, ci consente di tradurli in azioni concrete, dando un vero contributo alla salvaguardia ambientale».