Pier Paolo Giampellegrini, attuale segretario generale della Regione, è stato nominato oggi dalla giunta regionale commissario straordinario dell’agenzia di promozione turistica “In Liguria”.

La nomina arriva dopo l’elezione di Carlo Fidanza, ex commissario dell’agenzia, a deputato. Giampellegrini sostituirà l’ex commissario gratuitamente e per un tempo limitato, in attesa di attivare le procedure per nominare il nuovo direttore e garantire, nel frattempo, la piena funzionalità dell’ente.