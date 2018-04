Regione Liguria ha pubblicato sul sito www.ambienteinliguria.it i pareri tecnici preliminari formulati dagli esperti del Comitato Scientifico e dell’Ist-Ospedale Policlinico San Martino in merito allo studio epidemiologico realizzato dal Cnr di Pisa sui possibili effetti sulla salute della centrale Tirreno Power di Vado Ligure, chiusa dal marzo 2014. Entro maggio verranno pubblicate le valutazioni conclusive dell’osservatorio regionale

Regione Liguria ricorda che «L’Osservatorio era stato sospeso dalla precedente amministrazione con un provvedimento del 5 agosto 2014, a seguito della chiusura di Tirreno Power: cessata l’attività della centrale, infatti, era venuto meno il presupposto dell’attività dell’Osservatorio stesso e del relativo Comitato tecnico scientifico. Al contempo, lo studio in questione era stato commissionato prima della chiusura della centrale, per valutare l’eventuale impatto sulla salute legato alla prosecuzione dell’attività del sito produttivo. Questa amministrazione, una volta entrata in possesso dello studio epidemiologico del Cnr, ha riallacciato i fili della vicenda, ricercato tutti i componenti dell’Osservatorio regionale e del Comitato Scientifico di Valutazione, convocando una prima riunione il 15 marzo scorso. Sulla base dei pareri tecnico scientifici degli esperti saranno quindi formulate, entro il mese di maggio, le valutazioni conclusive dell’Osservatorio che verranno ugualmente pubblicate, nell’ottica della massima trasparenza».

Questo il link alla documentazione:

http://www.ambienteinliguria.it/lirgw/eco3/ep/linkPagina.do?canale=/Home/015Territorio/095osservatorioregsaluteambiente