Andrea Benveduti è il tecnico in pole position per succedere a Edoardo Rixi come assessore regionale allo Sviluppo economico.

Andrea Benveduti si aggiunge in pole position alla rosa di tecnici che verrà valutata dal consiglio della Lega ligure, presieduta da Rixi, che comprende Alberto Pelissone, attuale dirigente del Dipartimento Sviluppo economico della Regione, e Francesco Parola, docente universitario di Economia dei Trasporti all’Università di Genova.

Rixi, eletto deputato per la Lega, si dimetterà la prossima settimana.

Laureato in Economia e commercio all’Università di Genova, Benveduti è attualmente direttore amministrativo di Axpo Italia, responsabile della divisione Control & Risk per l’Italia. Axpo è un gruppo multinazionale con sede centrale in Svizzera, attivo nella produzione e commercializzazione di energia elettrica, gas naturale e derivati.

Il nome del prossimo assessore regionale allo Sviluppo economico verrà reso noto ufficialmente nei prossimi giorni