Pull&Bear, la catena di moda giovane del Gruppo Inditex, presenta il suo primo negozio nel centro di Genova. Il nuovo store apre le porte venerdì 13 aprile in via XX Settembre, nei locali che avevano ospitato fino a poco tempo fa un pdv della catena di elettrodomestici Trony. Con questa apertura, Pull&Bear porta in Italia per la prima volta il suo nuovo store concept, svelato di recente nei suoi flagship di Madrid e Barcellona.

Lo store presenta le nuove collezioni in un ampio locale a pianta unica, con una superficie commerciale di 500 metri quadri. Con questo nuovo punto vendita, il marchio arriva per la prima volta nel centro di Genova (un altro store è già presente nel centro commerciale Fiumara) e rafforza la sua presenza in Italia, uno dei mercati più importanti con 58 negozi fisici attualmente aperti nel Paese.

Attualmente Pull&Bear ha una rete di oltre 975 negozi fisici in tutto il mondo. Il brand ha una presenza commerciale in 76 mercati, in tre dei quali esclusivamente online attraverso www.pullandbear.com. Pull & Bear fa parte del gruppo Inditex (Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home e Uterqüe), uno dei più grandi fashion retailer moda con oltre 7.400 negozi in 96 mercati nei cinque continenti.

Il nuovo concept si basa sul concetto California, ispirato all’emblematica atmosfera di Palm Springs e di altre località situate sulla costa occidentale degli Stati Uniti. A questa immagine, già caratteristica della marca, sono state applicate alcune modifiche per migliorare la visibilità del prodotto e rendere l’esperienza di acquisto più piacevole ed efficace.

In generale, la carica decorativa è stata semplificata e l’arredamento presenta un’altezza inferiore, permettendo un campo di visione più ampio. Il negozio proietta un tono più caldo, nato dalla combinazione di tre tipi di finiture principali: materiali bianchi, legno e metallo galvanizzato.

La sostenibilità ambientale è un elemento chiave del nuovo punto vendita. Tutto il legno utilizzato nello store proviene al 100% da produzioni forestali certificate che garantiscono la tracciabilità di questa materia prima.

Il negozio presenta dei progressi anche in un aspetto cruciale come l’integrazione delle vendite online. L’offerta di servizi online guadagna visibilità all’interno del punto vendita, con vari messaggi volti ad ottenere una maggiore sinergia tra negozio online e negozio fisico, due aree sempre più interconnesse come componenti di un’unica esperienza di acquisto.