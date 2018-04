Una giornata di sciopero, venerdì 11 maggio, per i lavoratori dei porti italiani: è stata proclamata dalle segreterie nazionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil Trasporti, sulla base dei temi della sicurezza e dell’autoproduzione.

In vista dello sciopero, le segreterie sindacali di Genova hanno deciso di effettuare un presidio di tutti i delegati del porto martedì 8 maggio, dalle 9 alle 13, a Palazzo S. Giorgio. Per il giorno seguente, per sensibilizzare i soggetti coinvolti e

l’opinione pubblica, verranno effettuati ai cambio turno quattro volantinaggi presso Vte, Terminal Imt, varco Albertazzi, ponte Etiopia.