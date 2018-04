È l’amministratore delegato Renato Vaghi a rappresentare Piaggio Aerospace al Global Aerospace Summit – il forum internazionale di aeronautica, aviazione civile, difesa e spazio – che si tiene ad Abu Dhabi tra il 30 aprile e il 2 maggio 2018.

All’evento, di cui l’azionista di Piaggio Mubadala Investment Company è principale sponsor e promotore, oltre mille leader provenienti da tutto il mondo si confrontano sulle sfide e sulle strategie future dell’industria aeronautica globale.

Vaghi è stato chiamato a intervenire come relatore, nella sezione dedicata alla difesa, in un panel che ha per tema l’efficacia e la sostenibilità economica delle piattaforme di difesa.

La partecipazione al summit di Abu Dabi, commenta Vaghi, contribuisce al consolidamento del ruolo di Piaggio come protagonista dell’industria globale della difesa e della sicurezza.